Як пише Politeka.net, Оля Цибульська є популярною українською співачкою, а також веде одне з шоу разом з Віталієм Козловським на музичному каналі. Також артистка стала кумою Михайла Хоми, коли разом з ним хрестила дитину музи групи Дзідзьо надії. Оля заміжня і виховує дитину, яку народила в 2015 році. Не забуває Оля і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Оля обіймала свого чоловіка, якого показала частково зі спини. Цибульська посміхалася, дивлячись в камеру, коли робила селфі. Як можна зрозуміти, пара гуляла десь на вулиці, адже обидва були у верхньому одязі.
"Було бажання розлучитися?",- запитав фанат.
"Задушити, застрелити, влаштувати шторм - так, розлучитися - ніколи", - написала Цибульська.
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Нагадавши, кума Дзідзьо Цибульська кардинально змінила імідж, здивувавши новим талантом
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