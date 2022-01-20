Як передає Politeka.net, Оля Цибульська опублікувала у себе в Instagram фото, представши з довгими кісками в ефектній червоній сукні. Косички були накладними, але від цього артистка стала ще красивіше. Також Оля поділилася своїм віршем, здивувавши незвичайним талантом.
"Як тобі?
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Не боюсь, що земля близько.⠀
Сокіл падає теж як камінь⠀
Наді мною твій подих близько:⠀
Я розтанула - не лукавлю .⠀
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Не боюсь, що болить в грудях ⠀
Наші губи - гаряча лава .⠀
Наді мною твій подих близько,⠀
Я пекуча твоя приправа », - поділилася Цибульська своєю поезією.
У коментарях їй залишили масу теплих слів.
"Оля Сонце, розумниця, Ти ангел красивий", "Ви дуже класна", "Добре, це вірш або майбутня пісня! А тобі класно з косами!", "Ти так хороша", «молодець красуня», "Дуже підходить", "Класнюча. Як циганочка", - пишуть користувачі Мережі.
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