Як передає Politeka.net, Оля Цибульська опублікувала у себе в Instagram фото, представши з довгими кісками в ефектній червоній сукні. Косички були накладними, але від цього артистка стала ще красивіше. Також Оля поділилася своїм віршем, здивувавши незвичайним талантом.

"Як тобі?

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Не боюсь, що земля близько.⠀

Сокіл падає теж як камінь⠀

Наді мною твій подих близько:⠀

Я розтанула - не лукавлю .⠀

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Не боюсь, що болить в грудях ⠀

Наші губи - гаряча лава .⠀

Наді мною твій подих близько,⠀

Я пекуча твоя приправа », - поділилася Цибульська своєю поезією.

У коментарях їй залишили масу теплих слів.

"Оля Сонце, розумниця, Ти ангел красивий", "Ви дуже класна", "Добре, це вірш або майбутня пісня! А тобі класно з косами!", "Ти так хороша", «молодець красуня», "Дуже підходить", "Класнюча. Як циганочка", - пишуть користувачі Мережі.

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