Судья "Україна має талант" Евгений Кот вместе со своей женой, танцовщицей Натальей Татаринцевой показал экстремальный трюк с падением в бассейн.

Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм Женя Кот опубликовал фото и видео яркого момента. Они обнялись и эффектно упали в бассейн. В процессе падения камере удалось сделать невероятно эффектный кадр.

«Мы с @kot_jenya Fall in love. Как вам реализация фразы?», - подписала фото Татаринцева.

В комментариях звездной паре оставили массу теплых отзывов.

«Упали в любовь и ударились в танцы», «Классс!», «Очень!», «Эффектно», «Ну просто офигительное фото», «Вы даже падаете в бассейн с красиво тянущейся ножкой. Изящность во всем», «Вы такая прекрасная пара, за вами наблюдать одно наслаждение», - пишут пользователи сети.

Отметим, что ранее в интервью Кот признавался, что жена является его самым лучшим другом. При этом у него практически нет по-настоящему близких друзей.

Напомним, что Женю Кота раскритиковали за страстные фото с женой: "Зачем это на камеру делать...".

Как сообщала Politeka, Евгений Кот удивил развлечениями с женой: «Как вы это отсняли?».

Также Politeka писала, что Притула после «Україна має талант» рассказал, что думает о Жене Коте: «У него есть сторона…».