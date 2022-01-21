Хореограф і танцюрист Євген Кот, який став суддею на шоу "Україна має талант", поділився кадрами на своїй сторінці в Instagram.

Євген Кот, який відпочиває на Мальдіви разом з дружиною, чемпіонкою світу з танців на пілоні Наталією Татаринцевої, поділився цікавим відео на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. (Щоб подивитися ролик-проскролльте вниз)

Використавши монтаж, креативне подружжя показало ніби Наталія бере рукою Євген, який лежить в ліжку і кидає спершу в басейн, а потім в океан. Ролик вони зняли в розкішній віллі, де оселився на час відпочинку. Житло відрізняється басейном і панорамними вікнами з видом на океан. Родзинка вілли-Підводна спальня зі скляною стіною.

Кадри захопили фоловерів Євгенія Кота.

"Ой,🔥 клас", "клас", "Супер", "Прикольно", "ви просто супер", "дуже круто", "клас, обожнюю вашу сім'ю", - пишуть в коментарях.

"Клас😂 як ви це відзняли?» - здивувалися фоловери.

"Це магія", - відповів Женя Кот.

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