Хореограф і танцюрист Євген Кот, зірка шоу "Україна має талант" і "Танці з зірками", розповів, чому він неохоче пускає людей в близьке оточення.

Як пише Politeka.net, Євген Кот в інтерв'ю Маші Єфросиніній зізнався, що по життю він самотній, так як не перебуває ні в яких ком'юніті. За словами хореографа, у нього є друзі, але їх не дуже багато. В основному це колеги, з якими він в різний час працював. Він підкреслив, що найближчий друг для нього – це його дружина.

Під час шоу свою думку про Кота висловив його колега по «Україна має талант» Сергій Притула.

"Здається, що він такий, трохи закритий персонаж. Щоб увійти в коло його спілкування, потрібно постаратися. У нього є сторона, куди він не пускає просто так, поки не переконається в тому, наскільки ви підходяща для цього людина. Це не погано, просто так є», - зазначив телеведучий.

За словами хореографа, в його житті були розчарування, тому він обережно ставиться до людей.

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