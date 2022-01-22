Як передає Politeka.net, Євген Кот прославився як хореограф і переможець шоу "Україна має талант". На своїй сторінці в Instagram танцюрист опублікував нове відео. На кадрах Євген Кот злився в пристрасному поцілунку зі своєю дружиною-гімнасткою - Наталією Татаринцевою. Як відомо, зараз подружжя відпочиває на Мальдівах (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"І нам не соромно", - заявив Євген Кот.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Дуже гармонійно", "Неймовірно", "Такі щирі, ніжні, любові вам", "Було б чого соромитися", "Любові вам", "Дуже гаряче", "Ви класні", "Хороші", "Красиві", "І правильно. Будьте щасливі! Чудове відео🔥", "Вам не повинно бути соромно, ви закохані. А кому соромно, нехай не дивляться", "Навіщо це на камеру робити, ви ж не у фільмі знімаєтеся, було кращого про вас думки, чесно як малолітні".

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