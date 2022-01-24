Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Sonya Kay, которая является племянницей Софии Ротару, сообщила поклонникам о завершении своего певческого проекта под этим именем. При этом артистка не сказала, будет ли вообще выступать дальше даже под другими именами.

В своем Instagram Соня опубликовала фото и видео с концертов и закулисья, а в подписи к публикации рассказала о своем решении.

"Дорогие друзья, у меня для вас важная новость. Хочу вам сообщить, что как певица Sonya Kay, я закончила свою карьеру. Я считаю, что я со своей командой внесли огромный вклад в украинскую музыку. Мы показали, что украинский язык есть и всегда будет в тренде и может звучать стильно и современно. Я получила несколько наград важных в нашей стране и ужасно этим горжусь!", - рассказала певица.

В конце поста Sonya Kay трепетно попрощалась с фанатами своего творчества: "Я прощаюсь с вами с грустью в сердце и со слезами на глазах. Я хочу вам сказать, что если у вас есть мечта, как у меня когда-то была мечта стать певицей, никогда не опускайте руки, верьте в себя и знайте, что у вас все обязательно получится! С любовью и благодарностью каждому из вас! Ваша Sonya Kay!".

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