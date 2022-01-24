Известная телеведущая, звезда «1+1» и ТСН Лидия Таран покрасовалась в эффектных нарядах, но нарвалась на жесткую критику телезрителей.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм телеканала опубликовали два ярких образа Лидии Таран. На одном фото она позировала в красивом голубом платье, а на втором – в костюме из белых штанов и розовой блузы. Белые локоны идеально гармонировали с цветом нарядов.

«Битва образов Лидии Таран @lidiyataran. Пиши в комментариях, какой эфирный наряд ведущей тебе нравится больше?», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях телеведущей оставили много комплиментов, но слов с критикой образов было также немало. Поклонники отметили, что для эфиров звезду одевают не очень удачно.

«Никакой не нравится», «Никакое, одевают ужасно», «Оба хороши, первый романтический второй уверенный», «Да практически все образы ужас!», «Не очень удачные оба варианта», «Белый атлас - это ужас», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Лидия Таран рассказала, за что ее критикуют чаще всего: "Не позорьтесь! Это вас уродует".

Как сообщала Politeka, Лидия Таран улетела из Украины, рассказав о своем "диагнозе": "Знаете что...".

Также Politeka писала, что Лидия Таран засветилась в новом образе после жесткой критики: "Как и обещала... ".