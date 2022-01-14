Відома телеведуча показала закулісні кадри перед ефіром ТСН і відповіла на критику від шанувальників за її ефірні образи.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Лідія Таран зіткнулася з критикою щодо її образів в ефірі ТСН. На думку багатьох користувачів, більшість нарядом зовсім не йдуть телезірці. Вона вирішила відповісти і опублікувала пост і кілька сторіс в Instagram, на яких висловила і свою думку, і показала новий образ для ефіру.

"Ніколи не думала, що саме тема ефірного одягу так чіпляє моїх передплатників. Від "одноруких закрійників" до сліпих модельєрів. Ви серйозно думаєте, що в ефірну одяг допускають непрофесійних людей? Або стверджують її не кращі стилісти, а випадкові перехожі кивком голови?", - обуритися Лідія у своєму пості.

У сторіс вона показала кілька кадрів із закулісся студії новин і представила свій новий образ. На знімку телезірка позує в студії, на ній елегантний блакитний костюм ділового стилю, ідеальна укладка і акуратний макіяж.

"Як і обіцяла, в ефірі в блакитному. І без хлястиків", - підписала кадр Таран.

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