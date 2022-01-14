Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Лідія Таран зіткнулася з критикою щодо її образів в ефірі ТСН. На думку багатьох користувачів, більшість нарядом зовсім не йдуть телезірці. Вона вирішила відповісти і опублікувала пост і кілька сторіс в Instagram, на яких висловила і свою думку, і показала новий образ для ефіру.
"Ніколи не думала, що саме тема ефірного одягу так чіпляє моїх передплатників. Від "одноруких закрійників" до сліпих модельєрів. Ви серйозно думаєте, що в ефірну одяг допускають непрофесійних людей? Або стверджують її не кращі стилісти, а випадкові перехожі кивком голови?", - обуритися Лідія у своєму пості.
У сторіс вона показала кілька кадрів із закулісся студії новин і представила свій новий образ. На знімку телезірка позує в студії, на ній елегантний блакитний костюм ділового стилю, ідеальна укладка і акуратний макіяж.
"Як і обіцяла, в ефірі в блакитному. І без хлястиків", - підписала кадр Таран.
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Нагадаємо, Зірка 1+1 Лідія Таран розповіла про критику, з якою часто стикається: "Не ганьбіться! Це вас спотворює".
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