Телеведуча Лідія Таран, яку глядачі знають завдяки програмам на телеканалі «1+1», розповіла, за що часто піддається критиці після ефірів.

Як пише Politeka.net, ведуча підняла непросту тему в новому пості в своєму Instagram. Так, Таран зізналася, що глядачі регулярно критикують вбрання, в яких вона з'являється на екрані. Як приклад вона навела деякі неприємні фрази, які звучали на її адресу.

"Найгарячіша тема в моєму профілі.

"Мені здається, адекватна людина не змогла б надіти цей костюм!"

Я змогла

"Не ганьбіться! Це спотворює вас як жінку!"

Я зганьбилася сьогодні знову", - пожартувала ведуча.

Вона зазначила, що часто люди критикують ще й дизайнерів одягу, при цьому не знаючи, про кого йде мова.

"Від "одноруких закрійників" до сліпих модельєрів. Ви серйозно думаєте, що в ефірну одяг допускають непрофесійних людей? Або її стверджують не кращі стилісти, а випадкові перехожі кивком голови? Ми всі різні! Люди! Вибираємо різний одяг! Те, що одному подобається - інший 10 дорогою оббіжить... і колір і фасон, і все!",- спробувала пояснити Таран.

Ведуча додала, що за кожним її ефірним образом стоїть праця десятків людей, яких особисто вона поважає. У зв'язку з цим Таран побажала всім мати побільше толерантності і терпимості, а критику попросила надавати без образ.

Ведуча проілюструвала свій пост кількома прикладами костюмів, в яких вона з'являлася перед камерою.

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