Популярная исполнительница Алина Гросу решила показать, в каком наряде встречала Новый год и как хорошо выглядела этим вечером.

Алина Гросу, которая с раннего детства стала довольно популярной певицей, поэтому буквально росла на глазах у целой аудитории. Тогда на неё обратила внимание её крестная Ирина Билык и они по сей день поддерживают теплые отношения, передает Politeka.net.

А в этот раз исполнительница решила похвастаться ярким внешним видом. Алина продемонстрировала, как она выглядит в черном платье и открыто и без смущения продемонстрировала внушительные размеры декольте. Для этого она даже специально сделала на нем акцент побольше и приблизилась к камере.

Стоит отметить, что этот год Алина встречала в семейном кругу и после развода даже успела найти нового возлюбленного, хотя теперь очень осторожна в словах и не торопится переводить общение с мужчиной на новый уровень.

Ранее певица опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Алина Гросу продемонстрировала, как вместе со своим избранникам - актером Романом Полянским наряжает ёлку к праздникам.

"Наконец-то и у нас стоит ёлочка❤️ А значит, новогоднее настроение дома обеспечено 🥳🥳🥳

А вы наряжаете её целой семьей или сами?:)", — спросила Алина Гросу.

Ранее сообщалось, обеспокоенная Алина Гросу рассказала о недуге, который мешает ей жить: "Блин, у меня адская..."

Также, Алина Гросу показала маму-красотку в ее день рождения, сходство поражает: "Дорожу всей душой"

Politeka рассказывала, Гросу в полупрозрачном костюме с вырезами на интересных местах хвастнула фигурой: "Какая хорошенькая"