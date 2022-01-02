Алина Гросу, которая с раннего детства стала довольно популярной певицей, поэтому буквально росла на глазах у целой аудитории. Тогда на неё обратила внимание её крестная Ирина Билык и они по сей день поддерживают теплые отношения, передает Politeka.net.
А в этот раз исполнительница решила похвастаться ярким внешним видом. Алина продемонстрировала, как она выглядит в черном платье и открыто и без смущения продемонстрировала внушительные размеры декольте. Для этого она даже специально сделала на нем акцент побольше и приблизилась к камере.
Стоит отметить, что этот год Алина встречала в семейном кругу и после развода даже успела найти нового возлюбленного, хотя теперь очень осторожна в словах и не торопится переводить общение с мужчиной на новый уровень.
Ранее певица опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Алина Гросу продемонстрировала, как вместе со своим избранникам - актером Романом Полянским наряжает ёлку к праздникам.
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