В Студии «Квартал 95» рассказали детали предстоящей премьеры популярного шоу «Лига смеха» - в новом сезоне будут изменения как в тренерском составе, так и среди ведущих.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм «Квартал 95» представили нового соведущего Евгения Кошевого.

«Начинаем неделю с крутых новостей! Девятый сезон @ligasmeha стартовал с новыми тренерами, новыми ведущими и приготовил много сюрпризов. В этом сезоне с Евгением Кошевым ведущим проекта стал фронтмен команды «Загорецкая Л. С.» – Виктор Розовый!», - подписали фото авторы аккаунта.

В тренерское кресло вновь вернется Игорь Ласточкин, а новым тренером станет известная юмористка Татьяна Лазарева. Все остальные судьи, включая Машу Ефросинину и Владимира Дантеса останутся прежними.

«Наконец-то Игорь Ласточкин вернулся в тренерский состав! Это самая прекрасная новость!», «Дантес в игре!», «Заруба Дантеса и Ласточкина будет», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ефросинина рассказала, почему ее дочь вернулась из Канады в Украину: "Попала во взрослую жизнь".

Как сообщала Politeka, Ефросининой посыпались "угрозы" после интервью с известным боксером: "Пора отписаться".

Также Politeka писала, что в "Квартале 95" опозорились с поздравлением Станислава Боклана: "Господи, что ж вы так пугаете".