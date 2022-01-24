Как передает Politeka.net, в Инстаграм «Квартал 95» представили нового соведущего Евгения Кошевого.
«Начинаем неделю с крутых новостей! Девятый сезон @ligasmeha стартовал с новыми тренерами, новыми ведущими и приготовил много сюрпризов. В этом сезоне с Евгением Кошевым ведущим проекта стал фронтмен команды «Загорецкая Л. С.» – Виктор Розовый!», - подписали фото авторы аккаунта.
В тренерское кресло вновь вернется Игорь Ласточкин, а новым тренером станет известная юмористка Татьяна Лазарева. Все остальные судьи, включая Машу Ефросинину и Владимира Дантеса останутся прежними.
«Наконец-то Игорь Ласточкин вернулся в тренерский состав! Это самая прекрасная новость!», «Дантес в игре!», «Заруба Дантеса и Ласточкина будет», - пишут пользователи сети.
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Напомним, что Ефросинина рассказала, почему ее дочь вернулась из Канады в Украину: "Попала во взрослую жизнь".
Как сообщала Politeka, Ефросининой посыпались "угрозы" после интервью с известным боксером: "Пора отписаться".
Также Politeka писала, что в "Квартале 95" опозорились с поздравлением Станислава Боклана: "Господи, что ж вы так пугаете".