У "Кварталі 95" вирішили красиво привітати актора Станіслава Боклана з днем народження, але щось пішло не так і вийшов конфуз.

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці студії "Квартал 95" опублікували миле чорно-біле фото актора Станіслава Боклана, який віднедавна став одним з артистів гумористичного шоу. У підписі до публікації залишили красиве привітання Народному артисту, якому 12 січня виповнилося 62 роки.

"Сьогодні День народження у нашого улюбленого народного артиста України Станіслава Володимировича Боклана! Від усього колективу Студії "Квартал 95" бажаємо @boklanstas невичерпної енергії, творчого натхнення та нових крутих проектів та ролей!",- привітали колегу в "Кварталі 95".

Однак, через це привітання, а точніше через прикріпленому у нього фото вийшов казус. Виявилося, що через чорно-білий знімок користувачі подумали, що з Бокланом щось сталося.

"Господи, що ж Ви так лякаєте! Можна було хоч фотку не чб взяти?! Я ж Бог знає, що подумала! З днем народження!", "Таке відчуття що у людини не Др, а похорон, ви б хоч більш світлу фотку підібрали!", "Наступного разу краще прикріпіть кольорову фотку Станіслава, а то побачивши чорно-білу фотку, у мене з'явилося відчуття, що щось недобре з ним сталося. А так, з Днем народження!", "Не виставляйте з чб фото привітання з Днем народження", "Досить виставляти чб фото з привітаннями! Кожен раз, коли когось вітаєте, у нас інші думки виникають", - пишуть в коментарях.

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