Як пише Politeka.net, Ярослава і Михайло Хома були з 2013 по 2021 рік. Пара вирішила розірвати відносини і зайнялася творчістю, а зараз вирішила відпочити далеко від України, відправившись на Кубу. Ярослава вирішила показати на нових сторіс в Instagram, як проходить її відпустка.
На кадрах співачка показала спочатку Пальми.
"Тут якось особливо родючі Пальми", - написала Ярослава.
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Після цього екс-дружина Михайла взяла тарілку, щоб взяти собі фруктів.
"Тут завжди хочеться фруктів", - написала зірка.
Після цього артистка вже була біля басейну, де грала музика.
"І танцювати...",- написала Ярослава.
А потім Ярослава продемонструвала, як танцює, записавши все на камеру. Зірка була в білому міні-купальнику, а зверху накинула білу прозору блузу.
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