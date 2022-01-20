Співачка SLAVIA( Ярослава), колишня дружина Дзідзьо (Михайла Хоми), показала, як проводить час у відпустці на Кубі.

Як пише Politeka.net, Ярослава і Михайло Хома були з 2013 по 2021 рік. Пара вирішила розірвати відносини і зайнялася творчістю, а зараз вирішила відпочити далеко від України, відправившись на Кубу. Ярослава вирішила показати на нових сторіс в Instagram, як проходить її відпустка.

На кадрах співачка показала спочатку Пальми.

"Тут якось особливо родючі Пальми", - написала Ярослава.

Після цього екс-дружина Михайла взяла тарілку, щоб взяти собі фруктів.

"Тут завжди хочеться фруктів", - написала зірка.

Після цього артистка вже була біля басейну, де грала музика.

"І танцювати...",- написала Ярослава.

А потім Ярослава продемонструвала, як танцює, записавши все на камеру. Зірка була в білому міні-купальнику, а зверху накинула білу прозору блузу.

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