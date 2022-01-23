Як пише Politeka.net, співачка SLAVIA була одружена з Дзідзьо з 2013 по 2021 рік. Після цього пара вирішила розійтися і артистка почала активно займатися кар'єрою співачки. Нещодавно зірка вирушила на відпочинок на Кубу, звідки регулярно ділиться новими фото в Instagram.
Цей раз не став винятком, адже Ярослава опублікувала кадри з морської прогулянки на кораблі.
"Забула на острові улюблені окуляри, але вони до мене повернулися. Гід сказав, що мені круто пощастило, але я думаю, що це закон справедливості. Я сама недавно знайшла айфон і повернула. А взагалі, знаходила золоту каблучку з діамантами і повернула власнику, тому все моє до мене повертається", - написала Ярослава.
На другому сторіс екс-дружина Михайла стояла на тлі моря.
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"Планую зйомки кліпу", - написала зірка.
Після цього артистка показала, як лежить і загоряє на сітці над морем.
"Як птах літаючий над океаном", - написала під кадрами Ярослава.
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