Екс-дружина DZIDZIO - Slavia (Ярослава Притула) після розлучення вирушила відпочивати на Кубу і засвітила, як там розважається.

Як передає Politeka.net, Slavia (Ярослава Притула) є відомою співачкою. Також, вона відома як колишня дружина DZIDZIO (Михайла Хоми). Після розлучення артистка вирушила відпочивати на острів Варадеро, на Кубі.

На кадрах з відео, яке Slavia виставила в Instagram, вона в злитому купальнику рожевого кольору показує, як проводить час на березі острова. Артистка, після купання в океані, вирішила погодувати чайок і різних тварин на березі та назвала це улюбленим заняттям (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Улюблене заняття на острові - годувати чайок, нутрій і ігуану", — висловила Slavia.

Варто відзначити, що артистка відмінно підкреслила свою фігуру в рожевому купальнику з вирізом, який демонструє її ідеальні вигини тіла.

Нагадаємо, що Slavia розлучилася зі своїм колишнім чоловіком у 2021-му році. Не дивлячись на розрив, вони залишилися в хороших відносинах.

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