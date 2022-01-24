Как передает Politeka.net, об этом Даша Ульянова рассказала у себя в Инстаграм.
«Я первый раз в жизни попала в ДТП…У меня вся жизнь пролетела перед глазами», - подписала видеообращение девушка.
В пятницу поздно вечером Ульянова попала в серьезную аварию. По ее словам, когда машину снесло в кювет, у нее перед глазами пронеслась вся жизнь. Ульянова отметила, что очень испугалась в этот момент. К счастью, в аварии никто не пострадал, потому что людей на дороге не было.
«Пострадал только автомобиль. Но это ничего по сравнению с тем, какие последствия могли бы быть. Я разбила только нос. Никогда никому не пожелаю оказаться в подобной ситуации», - отметила девушка.
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Она добавила, что поделилась этой историей, чтобы еще раз напомнить всем о безопасности на дорогах. Также Ульянова поблагодарила своих поклонников за поддержку.
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