Победительница "Холостяка", украинская гимнастка Даша Ульянова попала в аварию, ее машину занесло в кювет, в результате чего девушка получила травму.

Как передает Politeka.net, об этом Даша Ульянова рассказала у себя в Инстаграм.

«Я первый раз в жизни попала в ДТП…У меня вся жизнь пролетела перед глазами», - подписала видеообращение девушка.

В пятницу поздно вечером Ульянова попала в серьезную аварию. По ее словам, когда машину снесло в кювет, у нее перед глазами пронеслась вся жизнь. Ульянова отметила, что очень испугалась в этот момент. К счастью, в аварии никто не пострадал, потому что людей на дороге не было.

«Пострадал только автомобиль. Но это ничего по сравнению с тем, какие последствия могли бы быть. Я разбила только нос. Никогда никому не пожелаю оказаться в подобной ситуации», - отметила девушка.

Она добавила, что поделилась этой историей, чтобы еще раз напомнить всем о безопасности на дорогах. Также Ульянова поблагодарила своих поклонников за поддержку.

Напомним, что Даша Ульянова решила похудеть и показала результат: "Становлюсь похожей на...".

Как сообщала Politeka, Ульянова откровенно заговорила о своих проблемах: "Не могу выйти...".

Также Politeka писала, что Даша Ульянова показала нескромное фото: "Вы сделали?".