Як передає Politeka.net, Даша Ульянова є українською гімнасткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком, де змогла здобути перемогу. Їхні стосунки тривали недовго, оскільки дівчина дізналася про його стосунки на проекті з іншою дівчиною, і вони вирішили розійтися. Варто відзначити, що зараз Даша Ульянова проявила себе як телеведуча на одному з каналів.

Так, цього разу "Холостячка" опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. Нагадавши, Даша Ульянова раніше розповідала, що не задоволена своєю фігурою і вирішила схуднути, щоб повернутися до своєї бажаної ваги. На кадрах Ульянова похвалилася результатом свого схуднення.

"Стаю схожа на себе. Сьогодні 57. Настрій бойовий. Сподіваюся до літа схуднути", - розповіла Даша Ульянова.

Реакцій і коментарів під публікацією немає, оскільки формат Сторіз в Instagram цього не передбачає.

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