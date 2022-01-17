Як повідомляє Politeka.net, популярна блогерка, телеведуча і переможниця одного з сезонів шоу "Холостяк" Даша Ульянова часто радує свою величезну аудиторію в Instagram яскравими фото і відео з життя. так, цього разу красуня розбурхала мережу пікантним кадром, на якому з'явилася у відвертому образі.

На фотографії Даша відображена в цікавій локації, яка нагадує художню майстерню. Перед камерою вона з'явилася без одягу, в одних тільки ледь помітних стрінгах, її тіло вимазано синьою фарбою, а бюст дівчина прикриває руками. Волосся моделі зібране у високий недбалий пучок, а на обличчі легкий макіяж і задумливий вигляд.

Ульянова не підписала свою фотографію, зате шанувальники тут же почали коментувати знімок, засинаючи її компліментами. Деякі користувачі почали питати у Даші, чи зробила вона собі груди. "Красиво", "Даша, ви зробили груди?", "Красива", "Це дуже красиво", "Вау", "Це просто нереально красиве фото", "Зробила груди?", "Красива картина", "Вогонь", "Красиве фото", "Неймовірно красиво", "Дуже красиво і ніжно", "Чому так красиво", "Як естетично красиво. Даша, ти прекрасна".

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