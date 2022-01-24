Переможниця "Холостяка" і майстер спорту України з гімнастики Даша Ульянова звернулася до фанатів і розповіла про свою проблему, поділившись в Instagram.

Як пише Politeka.ne, Даша Ульянова стала популярною українською блогеркою завдяки участі в шоу" Холостяк " 10 з Максом Михайлюком, де здобула перемогу. Зірка має звання Майстер спорту з гімнастики і зараз стала ведучою на одному з музичних каналів України. Не забуває Даша і про Instagram, де ділиться з фоловерами своїми вміннями в спорті, а також кадрами з особистого життя.

У новому сторіс Даша не показувала себе, а тільки залишила звернення до своїх фанатів.

"Не можу вийти до вас в сторіс. Останні дні були вкрай складними для мене. Збираюся з силами і думками", - написала зірка.

Варто відзначити, що зірка вже встигла в 2022 році відпочити в Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати. Зірка провела час разом з батьками, які їздили з дочкою.

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