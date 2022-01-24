Как передает Politeka.net, Камалия заболела гриппом, в связи с чем ей приходится регулярно ходить в больницу на очень неприятные процедуры. У себя в Инстаграм певица без лишней скромности показывает, как ее лечат в частной клинике.
В сторис Камалия показала, как лежит на кушетке в то время, как врач вставляет ей в нос трубочки. Через них прогоняется вода, которая прочищает нос артистки. Сама Камалия в этот момент издает звуки, чтобы контролировать воду. Выглядит эта процедура весьма неприятно.
Отметим, что певица публикует уже не первое видео из больницы. Она усиленно занялась своим здоровьем и делится важной информацией с поклонниками. На днях она взяла шуточное интервью у врача, который рассказал, что гриппом и ковидом можно болеть одновременно.
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Напомним, что Камалия из-за болезни перенесла неприятную процедуру: кадры.
Как сообщала Politeka, Камалия устроила себе экстремальное испытание: "Тут нужен контроль".
Также Politeka писала, что Самая богатая певица Украины записала видео из больницы, врач раскрыл диагноз: «Ничем не лучше ковида».