Камалія, яку в Мережі охрестили найбагатшою співачкою України через заміжжя за пакистанським міллірадером Мохаммадом Захуром, стала справжньою екстремалкою в Буковелі.

44-річна Камалія опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому похвалилася новими лижами, а також показала свій спуск з однієї із засніжених лижних трас Карапат, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Ми зараз знаходимося на чорно-червоній трасі в Буковелі, її нарешті відкрили і ми відразу ж пішли пробувати свої сили. Я перейшла на новий рівень. У мене нові лижі, вже більше професійні [показує] - в них важче, треба більше тиснути, але вони дуже класні, швидкі, тут потрібен контроль. Мені ще не дуже зручно, тому що я другий день на них..., - розповіла перед спуском Камалія, додавши, - Ну що? Ми починаємо наш спуск. Трохи лячно!"

На кадрах зірка в стильному лижному костюмі віртуозно впоралася із завданням - здавалося, що спуск дається їй легко. Камалія поклала відео на свою нову пісню "Timeout".

"Всім потрібен невеликий тайм-аут. Мій тайм-аут був у Буковелі від повсякденних турбот", - підписала вона.

Користувачі з жаром обговорюють побачене:

"Супер🔥 🔥 🔥і костюм клас🔥 😍"; "Буковельчик - це казка! Ми зараз тут, мете сніг, а ми щасливі❄️🎄❄️🎄💕💕💕"; "❤️Розумничка!"; "Красуня! Прекрасно, що Ваше тіло отримало хороші мізки! Класно, що активно і емоційно приємно проводите відпочинок, мила Камаліє)!"; "Дуже круто, відпочивайте в радість!! 😍"

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