Як пише Politeka.net, артистка, яку називають найбагатшою співачкою України, поділилася новими кадрами в Instagram. Нещодавно Камалія повідомила шанувальникам, що захворіла.

Через високу температуру і характерні простудні симптоми вона побоювалася, що підхопила коронавірус, проте виявилося, що у неї грип А.втім, хвороба протікала важко, і співачка скаржилася на своє самопочуття.

У новому пості Камалія вирішила показати, як проходить її лікування. На кадрах співачка, її чоловік-мільярдер Мухаммад Захур і їх дочки-близнючки Мірабелла і Арабелла опинилися в кабінеті лікаря.

Камалія показала, як вона і дівчатка переносять неприємну медичну процедуру, яку називають "Зозуля". Вона являє собою апаратне Промивання навколоносових пазух і носа з використанням негативного тиску.

"А ви знали, що Зозуля буває не тільки в лісі?", - з гумором поцікавилася у шанувальників співачка.

Фанати Камалії тут же відреагували.

"Здоров'я", "Все Буде Добре!", "Так, на жаль знаю", "ви розумничка, така процедура неприємна. якнайшвидшого одужання!", "Це ж страшно", "а ви знаєте, що вона допомагає на дуже короткий час і те, що ця процедура не дуже корисна?",- пишуть люди.

Нагадаємо, біда трапилася у найбагатшої співачки України, довелося викликати "швидку".

Як повідомляла Politeka, найбагатша співачка України не може відійти від хвороби, з'явилися подробиці.

Також Politeka писала, що найбагатша співачка України в чорній сукні міні дала спеку за кордоном.