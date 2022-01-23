Українська співачка Камалія, яку називають найбагатшою артисткою України через її чоловіка-мільярдера, розповіла, як змінився її стан.

Як пише Politeka.net, співачка Камалія, яка нещодавно захворіла, поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

У Камалії спершу підозрювали ковід, але тест показав, що артистка підхопила грип.

У новому ролику спільно з лікарем артистка пояснила, що ці два віруси можуть існувати в організмі одночасно, тому в разі прояву симптомів потрібно здавати обидва тести.

"Мені сьогодні стало трохи краще, і я вирішила зняти для вас жартівливе, але інформативне відео. Люблю все робити з гумором, навіть хворіти", - написала на своїй сторінці артистка.

Лікар Камалії сказав, що у неї грип А, який нічим не кращий за ковід.

Фолловери артистки дякують їй за цікаве вигляді і бажають якнайшвидшого одужання.

"Камалія, бажаю вам здоров'я", "гумор і сміх лікує всі хвороби!!! Одужуй швидше", - пишуть в коментарях.

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