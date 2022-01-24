Известный шеф-повар, шоумен и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как отдыхает и восстанавливает силы после съемок финального эпизода шоу.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм он опубликовал фото, сделанное в кровати. Эктор Хименес-Браво нежился без футболки в постели, а сверху лежала его любимица – собака Лупита. Как известно, собачка почти везде сопровождает ресторатора и является главной звездой его социальных сетей.

«Полная перезагрузка произошла! Вчера съёмка финала «МастерШеф. Битва Сезонов», а сегодня день зарядки батарейки. Хороший фильм, вкусная еда и компания самых близких - для меня эти моменты счастья, важнее которых нет ничего. А что для вас настоящий отдых? Как восстанавливаете силы после тяжелой работы?», - поделился своими впечатлениями Хименес-Браво.

Отметим, что съемки последнего сезона «Мастер Шеф», где за победу сражались финалисты прошлых сезонов, подошли к концу. При этом не телеэкраны вышел только первый эпизод проекта.

Напомним, что Хименес-Браво вылез из проруби, восхитившись украинцами: "Понимаю, почему...".

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