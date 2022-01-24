Як передає Politeka.net, головний суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво живе не один, а зі своїми улюбленцями. Дівчинку звуть Лупіта, а хлопчика - Чоко. На своїй сторінці в Instagram Хіменес-Браво поділився сторіз Ольги Мартиновської, яка зняла на камеру, як улюблениця шеф-кухаря пустує.

Малятко пронюхала пробку від білого вина і вирішила її вкрасти та втекти. Мартиновська посміялася над ситуацією, а Ектор розчулився.

"Подивіться на неї, Татова дочка", — підписала сторіз Ольга Мартиновська.

Нагадаємо, що кілька місяців Ектор Хіменес-Браво жив зі своєю головною жінкою - мамою Археніс Браво. Вони разом відзначили Різдво і Новий рік, після чого вона відправилася назад в Колумбію.

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