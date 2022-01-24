Четвертый сезон комедийного сериала от "Дизель шоу" "Папаньки" скоро покажут на экранах.

Как сообщает Politeka.net, актер и художественный руководитель «Дизель Студио» Егор Крутоголов подогрел интерес публики в сериалу «Папаньки», новый сезон которого скоро смогут увидеть зрители.

Егор Крутоголов исполнил в сериале одну из главных ролей. Актер показал фото, на котором запечатлен с известной актрисой Лилией Ребрик, которая сыграла его супругу, а также их сериальным сыном.

«Ровно неделя осталась до премьеры 4 сезона сериала «Папаньки»! Мы с огромным нетерпением ждём встречи с вами. Уже 31 января вы увидите, какие приключения ждут нашу большую семейку. Обещаем, что это очень весело, хотя нашим героям порой будет не до смеха!» - написал артист.

«Как вырос сериальный сынок», - изумились в Сети.

Также в сериале "Папаньки" снялись такие звезды "Дизель шоу" как Евгений Сморыгин, Евгений Гашенко и Виктория Булитко.

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