Студия «Дизель шоу» заинтриговала кадрами, на которых показала актрису Викторию Булитко в постели и с новой прической.

Как пишет Politeka.net, 31 января состоится премьера нового сезона веселого сериала от «Дизель шоу» под названием «Папаньки».

Команды «Дизель Студио» с нетерпением ждет важного события и интригует кадрами, которые они размещают у себя в Инстаграм.

Так, на странице студии появились фотоснимки актрисы Виктории Булитко в новом образе, как известно она играет одну из главных ролей.

На первом снимке Булитко сидит в спальне возле зеркала, делая себе макияж.

На втором - проснулась и сидит в постели с взлохмаченной прической.

«Авторы постарались на славу и придумали такие сюжетные повороты… Чего только стоят взаимоотношения Ольги Николаевны и Никиты Сергеевича. Виктория Булитко эксклюзивно рассказала, чего ждать от её героини в новом сезоне», - говорится в публикации.

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