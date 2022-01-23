Как пишет Politeka.net, 31 января состоится премьера нового сезона веселого сериала от «Дизель шоу» под названием «Папаньки».
Команды «Дизель Студио» с нетерпением ждет важного события и интригует кадрами, которые они размещают у себя в Инстаграм.
Так, на странице студии появились фотоснимки актрисы Виктории Булитко в новом образе, как известно она играет одну из главных ролей.
На первом снимке Булитко сидит в спальне возле зеркала, делая себе макияж.
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На втором - проснулась и сидит в постели с взлохмаченной прической.
«Авторы постарались на славу и придумали такие сюжетные повороты… Чего только стоят взаимоотношения Ольги Николаевны и Никиты Сергеевича. Виктория Булитко эксклюзивно рассказала, чего ждать от её героини в новом сезоне», - говорится в публикации.
Напомним, что Булитко в купальнике показала фигуру без фотошопа: "Оказывается...".
Как сообщала Politeka, Булитко поделилась уникальным фото: "Не ожидала, что получу...".
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