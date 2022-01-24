Как передает Politeka.net, звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко прославилась не только как актриса юмористического жанра, но и как театральная. На своей странице в Инстаграм артистка поделилась кадрами со спектакля "Прошлым летом в Чулимске", в непривычном для себя жанре - драме.
"Завтра 25 января у меня день рождения и спектакль ❤️
«Прошлым летом в Чулимске» Драма. Буду рада видеть", — рассказала Виктория Булитко.
Поклонники оставили множество комментариев под публикацией актрисы: "Вика, Вы такая классная, восхищаюсь Вами. Благодарю, что Вы есть у зрителя", "Я смотрел этот спектакль с вашим участие👏 Оказывается вы десять лет назад уже играли в нём. Очень-очень-очень👏👏👏вы талантище..", "Класс, ты вернулась в театр", "Викуся (как вас все называют) 😍 поздравляю с днем рождения! Здоровья и успехов вам! Вы лучшая из Дизель шоу", "Второе фото разорвало душу мне ...вот прям естественно, без фальши в темноте...хочу чтоб снилась по ночам она...ну та...на фотке что изображена...и лучше, чтобы в одном платке была...".
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