Как пишет Politeka.net, известная модель Ким Кардашьян почтила память известного модельера Манфреда Тьерри Мюглера.

«Мое сердце разрывается. Нет никого похожего на вас! Ваше видение, ваши преобразования, ваша магия! Для меня большая честь знать вас, проводить с вами время и быть для вас музой. Так много еще того, что вы хотели показать миру и что мы планировали сделать вместе, но вы уже дали нам так много», - написала Кардашьян на своей странице в Инстаграм, показав кадры с известным модельером.

«Я никогда не забуду, как мы вместе путешествовали по миру и учились у самого мастера тому, что на самом деле означает мода! Вы всегда говорили, что красота спасет мир, и ты действительно верил, что это лучшее место благодаря красоте вокруг! Спасибо за красоту. Я так сильно тебя люблю. Мои соболезнования семье Манфреда, друзьям, его невероятной команде, а также всем, кто любил его и чьих жизней он коснулся», - добавила Ким Кардашьян.

Манфред Тьерри Мюглер ушел из жизни в воскресенье, 23 января, на 74 году жизни. Тьерри Мюглер основал дом моды Mugler. Помимо этого, он также был известен как фотограф.

Среди любительниц нарядов от Мюглера - Мадонна, Меган Фокс, Леди Гага, Ирина Шейк, Ева Мендес и другие звезды.

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