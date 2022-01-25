Как передает Politeka.net, украинская певица Камалия поделилась новыми кадрами с клиники и уточнила свой диагноз. (Чтобы посмотреть видео - проскроллте вниз)
Ранее Камалия сообщала, что уже чувствует себя лучше, чем обрадовала поклонников, но оказалось, что у нее не просто грипп.
«Боремся с болезнью уже больше 2-ух недель. У меня все таки флурона. Это когда ковид и грипп одновременно. Завтра уде на КТ. Плохие анализы крови и жесткое дыхание», - рассказала артистка.
Камалия добавила, что ковид диагностировали у друзей с которыми они отдыхали в Финляндии. И хотя у самой артистки ПЛР-тесты вируса не выявили, но у нее сильно взлетели антитела ImG.
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В этот раз в клинику на приехала не сама, а с мамой Инной Шмаренковой.
«Теперь переживаю за маму. Вот привезла ее тоже», - рассказала артистка.
Ранее Камалия призвала всех внимательно относиться к своему здоровью. А в случае появления сиптомов - сдавть тесты и на грипп и на коронавирус.
Напомним, что Камалия из-за болезни перенесла неприятную процедуру: кадры.
Как сообщала Politeka, Камалия устроила себе экстремальное испытание: "Тут нужен контроль".
Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины записала видео из больницы, врач раскрыл диагноз: «Ничем не лучше ковида».