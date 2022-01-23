44-летняя Камалия опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором похвасталась новыми лыжами, а также показала свой спуск с одной из заснеженных лыжных трасс Карапат, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Мы сейчас находимся на черно-красной трассе в Буковеле, ее наконец открыли и мы сразу же пошли пробовать свои силы. Я перешла на новый уровень. У меня новые лыжи, уже больше профессиональные [показывает] - в них тяжелее, надо больше давить, но они очень классные, быстрые, тут нужен контроль. Мне еще не очень удобно, потому что я второй день на них..., - рассказала перед спуском Камалия, добавив, - Ну что? Мы начинаем наш спуск. Немного страшно!"

На кадрах звезда в стильном лыжном костюме виртуозно справилась с задачей - казалось, что спуск дается ей легко. Камалия положила видео на свою новую песню "Timeout".

"Всем нужен небольшой тайм-аут. Мой тайм-аут был в Буковеле от повседневных забот", - подписала она.

Пользователи с жаром обсуждают увиденное:

"Супер🔥🔥🔥и костюм класс🔥😍"; "Буковельчик - это сказка! Мы сейчас здесь, метёт снег, а мы счастливы❄️🎄❄️🎄💕💕💕"; "❤️Умничка!"; "Красотка! Прекрасно, что Ваше тело получило хорошие мозги! Классно, что активно и эмоционально приятно проводите отдых, милая Камалия)!"; "Очень круто, отдыхайте в радость!! 😍"

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