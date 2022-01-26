Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк любит рассказывать о себе в Инстаграм, а также показывать разные кадры из отдыха. Также Никитюк нередко рассказывает о своих новых съемках и хвастается образами из гримерки.

Сейчас телеведущая отдыхает дома с родственниками и часто рассказывает в социальных сетях о своих небольших приключениях.

В этот раз Леся пожаловалась на свой телефон, который стал сильно нагреваться во время звонков в Телеграмм: «У меня нагревается телефон во время каждого звонка в Телеграм, в чем проблема?».

В сети поспешили с ответами: «Прослушка, страшно?; Вас подслушивают, потому что вы хотите заниматься криптовалютой; скорее всего, кто-то получил доступ к вашему телеграм, установите двухфазную аутентификацию; потому что ты горячая девушка».

Также телеведущая Леся Никитюк, которая собрала огромную аудиторию в своем микроблоге в Instagram, поделилась с поклонниками веселыми кадрами со своим пушистым любимцем Рафиком.

На новых фотографиях Леся запечатлена на улице, она играет с песиком в снегу. Перед камерой телезвезда появилась в стильном и теплом клетчатом комбинезоне, который красиво подчеркнул стройные формы красотки. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и счастливый вид.

Напомним, Никитюк развалилась на снегу и насмешила неловким моментом: "Леся, а теть Катя знает, что ты...".

Как сообщала Politeka, Мощная стихия устроила испытания Лесе Никитюк на отдыхе: "Ребята, нас замело".

Также Politeka писала, что Никитюк показала, как ее встречают дома, засветив свою маму: как она выглядит.