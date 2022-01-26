Популярная украинская певица Оля Полякова на съемках шоу «Голос країни» показала свои взаимоотношения с известным продюсером и исполнителем Потапом.

Как пишет Politeka.net, артистка поделилась новыми кадрами в своем Инстаграм. В новом сезоне «Голосу» Полякова заняла кресло одного из звездных тренеров наряду с Потапом, Надей Дорофеевой и Святославом Вакарчуком. Сейчас певица привыкает к этой роли на съемках программы.

На новых фото и видео Полякова показала себя на съемочной площадке. Образ певицы не мог не привлечь к себе внимание: на ней было короткое узкое платье ярко-красного цвета с эффектным декором в виде блестящего сердца на груди.

«Дорогие мои, «Голос країни» продолжается», - с улыбкой обратилась к поклонникам Полякова.

Она также поделилась совместным фото со своим коллегой Потапом. На нем артист сидел в тренерском кресле с надписью «Обираю тебе», повернувшись к Поляковой и пристально глядя на нее. Певица стояла рядом, положив руку на талию.

Отметим, что не так давно Полякова отметилась двумя громкими дуэтами с популярными украинскими певцами: Олегом Винником и DZIDZIO. Возможно, артистка захочет поработать вместе и еще с одним своим коллегой.

Напомним, Полякова заполучила в свою команду на "Голосі країни" настоящего героя.

Как сообщала Politeka, Полякова публично пригрозила Дорофеевой, страсти накаляются.

Также Politeka писала, что Полякова изнутри показала свой роскошный особняк с камином и ферму.