Ольга Полякова поделилась кадрами, как выглядит её роскошный особняк под Киевом с панорамными окнами и видом на террасу.

Как передает Politeka.net, популярная певица Ольга Полякова решила засветить свой роскошный особняк на своей странице в Инстаграм. У себя в Сториз артистка показала огромный камин в гостиной, которая декорирована в белых тонах, где также отдыхают её дочери - Маша и Алиса.

В гостиной огромные панорамные окна с видом на терассу с одной стороны, и с другой - на густой зимний лес.

Также, Ольга Полякова с дочерьми посетила сарай, который находится у неё во дворе, где показала свиней и лошадей.

"Ой, какие красивые свиночки. Вот такие красивые коники. Вы мои красивые. Свинки, что вы, салка наели? Давайте-давайте, а то Пасха уже скоро", — посмеялась певица.

Напомним, что Ольга Полякова с семьей живет в коттеджном городке в поселке Старое Бориспольского района.

Ранее сообщалось, Полякова не даст заскучать на "Голосі країни", Вакарчук не оценил: "Меньше мишуры, а больше музыки"

Politeka рассказывала, дочь Поляковой впечатлила видом рядом с мамой на "Голос країни": "Как вы думаете..."

Также, Полякова в сияющем мини оторвалась на танцполе с Ефросининой и Астафьевой: "Королева ночи"