Как передает Politeka.net, популярная певица Ольга Полякова решила засветить свой роскошный особняк на своей странице в Инстаграм. У себя в Сториз артистка показала огромный камин в гостиной, которая декорирована в белых тонах, где также отдыхают её дочери - Маша и Алиса.
В гостиной огромные панорамные окна с видом на терассу с одной стороны, и с другой - на густой зимний лес.
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Также, Ольга Полякова с дочерьми посетила сарай, который находится у неё во дворе, где показала свиней и лошадей.
"Ой, какие красивые свиночки. Вот такие красивые коники. Вы мои красивые. Свинки, что вы, салка наели? Давайте-давайте, а то Пасха уже скоро", — посмеялась певица.
Напомним, что Ольга Полякова с семьей живет в коттеджном городке в поселке Старое Бориспольского района.
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