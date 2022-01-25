Как передает Politeka.net, в команду известной певицы на вокальном проекте "Голос країни" Ольги Поляковой попал необычный певец. Ярослав Гаванец - киборг, участник боевых действий на востоке Украины. Он пришел на вокальный проект, чтобы исполнить свою мечту детства и спел песню "Тебе це може вбити" группы "СКАЙ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Также, Ольга Полякова решила познакомить своих поклонников с первым участником своей команды и опубликовала его фото в Сториз.

"Киборг, который поет душой", — подчеркнула певица.

Поклонники вокального шоу оставили несколько комментариев под публикацией: "Команда Поляковой к победе. С Поляковой шоу стало более искренним", "Очень сильные выступления", "Супер передача, мне очень понравилось", "Офигенный выпуск. Такие все талантливые", "Ярослав просто молодец, я очень за него переживала, и я, спасибо Оле, что она повернулась, а Ярослав спел просто волшебно".

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