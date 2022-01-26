Известный комик и шоумен Андрей Рыбак, который принимал участие в шоу "Холостячка" показал новый образ своей девушки.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский комик, звезда "Лиги Смеха" и участник шоу "Холостячки" первого сезона стал популярным именно после финала проекта. Мучжина не остался с главной героиней Ксенией Мишиной, но сохранил с ней дружеские отношения.

После шоу он вернулся обратно к своей девушке, с которой встречался ранее. Сейчас пара находится в продолжительных и серьезных отношениях. Нередко Андрей теперь показывает разные моменты из своих будней или рассказывает о случаях на работе.

В этот раз он показал непривычный образ своей девушки Алины и предложил угадать, куда она собирается уезжать.

"В Мексику, в Египет, в Нетешин, в Кирилловку. Куда собирается Алина?".

Также Instagram-сторис Рыбак опубликовал скриншот со страницы некого 35-летнего Игоря, который ищет знакомства, используя фото Андрея.

Отметим, что после "Холостячки" Андрей уже нашел свою любовь, избранницей комика стала красотка Алина. Пара продолжительное время встречается, а недавно они вместе съездили на отдых в Дубай, откуда делились романтичными фотографиями. Так, что использовать Тиндер Рыбак не стал бы.

Напомним, Экс-участник "Холостячки" Рыбак, вернувшись из Дубая, показал долгожданную встречу: "Не виделись неделю".

Как сообщала Politeka, Экс-участник "Холостячки" Рыбак, одевшись не по погоде, рассмешил видом: кадры.

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