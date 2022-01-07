Радиоведущий и юморист Андрей Рыбак, который был участником первого сезона реалити-шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной, рассказал поклонникам о важной встрече.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известный украинский юморист, радиоведущий Андрей Рыбак, который участвовал в первом сезоне реалити-шоу "Холостячка" с актрисой Ксенией Мишиной, часто делится с поклонниками личными фотографиями и рассказывает о своих планах.

На этот раз Рыбак снял сторис из подземного гаража и засветил элитный автомобиль марки Mercedes-Benz.

"Когда не виделись неделю!",- рассказал Рыбак.

Напомним, что экс-учасник "Холостячки" вместе со своей возлюбленной Алиной летали на отдых в Дубаи. Рыбак и Алина встречали Новый год в ОАЭ и активно делились фотографиями в своих Instagram. Андрей признался, что это была одна из лучших поездок в его жизни.

Ранее Politeka сообщала, что Рыбак из "Холостячки" показал сказочный отдых с любимой в Дубае: "Одна из лучших...".

Напомним, что Рыбак из "Холостячки" устроил настоящий экстрим со своей возлюбленной: "Дави на газ!".

Также Politeka писала, что экс-участник "Холостячки" Рыбак показал, чем занимается с любимой в пустыне: "Кадр из голливудского фильма".