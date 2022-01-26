Шоумен Юрий Горбунов показал, как проводит время с их с Осадчей маленьким сыном Даниилом.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский телеведущий, продюсер и шоумен Юрий Горбунов, который снимался в множестве проектов, а сейчас вместе с женой Катей Осадчей ведет 12 сезон "Голосу країни", поделился новым фото на своей странице в Instagram.

Юрий Горбунов поделился в сторис трогательным кадром, как он проводит время с пятимесячным Даниилом. Они играются на полу, и похоже очень рады совместному времяпровождению. Фото запечатлело неподдельные эмоции.

Отметим, Даниил – второй общий ребенок Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей. В 2017 году у пары родился сын Иван. При этом телеведущий в последнее время стал намекать, что хочет еще и дочку Марийку.

Как известно, у Екатерины Осадчей есть также сын от предыдущего брака. Его телеведущая родила в 18 лет.

Юрий Горбунов же стал отцом впервые в 46 лет, а второй - 51, и это его совсем не смущает, артист уверен, что рожать нужно тогда, когда робители к этому готовы.

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