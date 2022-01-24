Известные телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая воспитывают двоих детей, с которыми стараются проводить все свободное время - чем семья занимается в этот раз.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая впервые стали родителями общего ребенка, Ивана, в 2017 году, сообщает Politeka.net. Пара долго скрывала лицо малыша, и лишь в этом году счастливый отец позволил взглянуть на мальчика.

Однако кадры, где видно лицо Ивана остается до сих редкими.

На новых видео в сторис Юрий Горбунов показал, как проводит время с сыном. Он убирал снег во дворе дома, а малыш вызвался ему помочь.

"Помощник идет. Ура!", - отметил Юрий Горбунов.

Мальчик твердо решил помочь отцу, и даже хотел сам все сделать.

Отметим, в прошлом году у Юрия Горбунова и Кати Осадчей родился второй общий ребенок Данил.

Для телеведущей это третий сын, ведь также она мама 19-летнего Ильи Полищука, который родился в браке с нардепом Олегом Полищуком. Пара развелась спустя два года после рождения сына.

Много лет Катя Осадчая не афишировала свою личную жизнь, пока не вышла замуж за своего коллегу Юрия Горбунова. Примечательно, что влюбленные поначалу скрывали отношения.

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