Популярная юмористка решила откровенно поговорить со своими поклонниками в Инстаграм, передает Politeka.net. В частности, она ответила на вопрос о том, бывают ли у нее депрессивные состояния.
Кравец призналась, что действительно периодами ощущает у себя такие проблемы. При этом, юмористка отметила, что не пытается с ними бороться.
«Вы знаете, я не борюсь с ними, я в них живу и в них пребываю. Смотрю им в глаза и понимаю, что мне сейчас совсем не «окей», - рассказала Кравец.
Актриса добавила, что в целом научилась контролировать такие состояния, чтобы не «пропадать» совсем как личность.
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«Это состояние приходит, да. Я в терапии, вы знаете, уже давно. Поэтому я научилась с этим справляться, чтобы не пропадать совсем как душа, как личность…», - добавила Кравец, еще раз подчеркнув, что не борется с такими состояниями.
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