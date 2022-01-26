Известная украинская артистка и звезда студии «Квартал 95» Елена Кравец призналась, что у нее бывают депрессивные состояния, и рассказала о том, как с ними справляется.

Популярная юмористка решила откровенно поговорить со своими поклонниками в Инстаграм, передает Politeka.net. В частности, она ответила на вопрос о том, бывают ли у нее депрессивные состояния.

Кравец призналась, что действительно периодами ощущает у себя такие проблемы. При этом, юмористка отметила, что не пытается с ними бороться.

«Вы знаете, я не борюсь с ними, я в них живу и в них пребываю. Смотрю им в глаза и понимаю, что мне сейчас совсем не «окей», - рассказала Кравец.

Актриса добавила, что в целом научилась контролировать такие состояния, чтобы не «пропадать» совсем как личность.

«Это состояние приходит, да. Я в терапии, вы знаете, уже давно. Поэтому я научилась с этим справляться, чтобы не пропадать совсем как душа, как личность…», - добавила Кравец, еще раз подчеркнув, что не борется с такими состояниями.

Напомним, Кравец из «Квартал 95» поделилась откровением о детстве.

Как сообщала Politeka, 18-летняя дочь Елены Кравец из "Квартал 95" показала, как выглядит в обычной жизни.

Также Politeka писала, что 18-летняя дочь Елены Кравец потерпела провал рядом с моложавой мамой.