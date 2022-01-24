Популярная украинская актриса и телеведущая, звезда "Квартал 95" Елена Кравец ответила на вопрос, который интересовал ее поклонников.

Звезда "Квартал 95", украинская актриса Елена Кравец рассказала немного о себе в сторис на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

«Я хотела быть художником по костюмам. Мне казалось, что это очень весело: раскрашивать брюки, платья и юбки. А родители мои хотели, чтобы я была переводчиком стюардессой и стоматологом», - рассказала артистка, отвечая на вопрос фолловеров.

Отметим, ранее Елена Кравец рассказывала, что после школы хотела поступать учиться на актрису, но мама не поддержала такое ее стремление.

«Я хотела быть актрисой, поступить во ВГИК, в театральное училище имени Бориса Щукина или школу-студию МХАТ. В 16 лет мама не пустила поступать в Питер и Москву», - говорила звезда "Квартал 95".

В итоге Елена Кравец поступила в Криворожский экономический институт Киевского института народного хозяйства на специальность финансиста-экономиста.

Напомним, 18-летняя дочь Елены Кравец из "Квартал 95" показала, как выглядит в обычной жизни: "Лук домашний"

Как сообщала Politeka, Кравец впечатлила эффектным образом в коже: "Очень красивый..."

Также Politeka писала, что дочь Елены Кравец потерпела провал рядом с моложавой мамой: "Явно перемудрила с образом"