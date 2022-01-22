Как сообщает Politeka.net, на официальной странице "viva_ukraine_magazine" в Instagram опубликовали фото 45-летней украинской комической актрисы, звезды студии "Квартал 95" Елены Кравец, которая вместе с 18-летней дочерью Марией пришла на премьеру фильма "Дикие".

"Елена Кравец с 18-летней дочкой Марией на премьере киноальманаха "Дикие" от студии "Квартал 95". Как две капли воды! 👯♀️", - написали на странице.

Напомним, что Мария Кравец уже давно живет отдельно от родителей, но они часто проводят время вместе.

маша кравец

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В комментариях поклонники прокомментировали новое фото Кравец с дочерью. Многие написали, что 18-летняя Мария выглядит старше своих лет, некоторые писали, что они как сестры.

"Дочери будто также где-то под 40", "Там лет 35 той, что возле Кравец", "Мне послышалось или ей 18 лет??? На вид то они почти одного возраста 😁👍 ", "О Боже что за время пошло....что сейчас подростки не похожи на подростков, а больше похожи на женщин среднего возраста 😮", "Мама выглядит моложе дочери 😅 ", "Дочь Елены Кравец похожа на Елену Кравец больше, чем Елена Кравец 😀☺ ", "Вы с возрастом ничего не перепутали? 18 лет ей? Она же на вид намного старше, якобы ей 40😬", "Что с дочкой не так, она сама как ее мама выглядит", "Дочь явно перемудрила с образом. Мама моложе чем дочь", " Это шок... Будто сёстры, а не мать и дочь😮", - написали в сети.

Ранее Politeka сообщала, что Елена Кравец с "Квартал 95" сразила наповал видом в фиолетовой шубе: "А что вы думаете...".

Напомним, что Елена Кравец изменила внешность и поделилась своим настроением: "Ух, ярче солнца".

Также Politeka писала, что 18-летняя дочь Кравец из "Квартал 95" засветилась со звездной мамой на светском мероприятии: фото.