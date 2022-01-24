Как пишет Politeka.net, Маша - 18-летняя дочь Елены Кравец, которая уже 3 года живет отдельно от родителей, съехав в 15 лет на съемную квартиру, которую снимает с подружкой. Родители сами предложили девушке такой вариант, ведь Елена родила двойняшек и места дома оказалось мало. Дочь Кравец увлекается танцами, а также активно ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фолловерами кадрами со своих тренировок и выступлений, а также из обычной жизни.

На новом сторис дочь звезды была в толстовке, сидя перед камерой. Волосы у Маши были собраны в хвост, а образ девушка дополнила очками. Недавно 18-летняя красотка признавалась, что у нее появились проблемы со зрением и теперь она использует очки.

"Лук: домашний", - подписала кадры дочь Елены Кравец в социальной сети Инстаграм.

Напомним, 18-летняя дочь Кравец из "Квартал 95" засветилась со звездной мамой на светском мероприятии: фото

А еще Politeka сообщала, что Елена Кравец вывела на красную дорожку дочь-красотку: как сейчас выглядит Маша, которая с 15 лет живет отдельно

Также Politeka писала, что 18-летнюю дочь Елены Кравец из "Квартал 95" настигли проблемы со здоровьем