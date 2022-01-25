Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли все чаще появляется перед камерами на прогулках со своими детьми, однако удивляет внешностью.

Как передает Politeka.net, на странице в Инстаграм Анджелины Джоли, которую она завела совсем недавно, доволньо редко появляются личных новые фото знаменитости. Однако, на фан-аккаунтах довольно много новых снимков с Джоли.

Как правило, на публике Джоли появляется в свободных балахонах черного цвета, скрывает свою фигуру и не носит ярких аксессуаров. В этот раз артистка прогулялась с одной из своих дочерей, привычно скрываясь от внимания фотографов.

А вот дочь актрисы не стала скрывать себя от камер и свободно прошлась в светлых рваных джинсах и футболке светло-серого цвета. Отметим, обычно актриса с Виван гуляет после шопинга и ходит в продуктовый магазин, избегая лишнего внимания.

Мы также писали, недавно стало известно, что звезда продолжит свою благотворительную деятельность, отказываясь сниматься в новых фильмах. А недавно 46-летняя звезда отправилась на шопинг со своей 17-летней дочерью Захарой, которая сменила прическу.

Как обычно, Джоли на прогулке появилась вся в черном - в классическом кашемировом пальто, шерстяном платье и кожаных сапогах, дополнив образ черно-белой сумкой.

Напомним, что Джоли в шелковой блузке засветила лишнее: "Умеет завлечь".

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