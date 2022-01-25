Украинская юмористка и одна из главных звезд Студии «Квартал 95» Елена Кравец честно рассказала, из-за чего решилась на резкую смену имиджа.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась откровением с поклонниками на своей странице в Инстаграм.

Не так давно Кравец решила в очередной раз поэкспериментировать со своей внешностью. Юмористка решилась на радикальные меры и подстриглась совсем коротко, а также еще больше высветлила волосы.

Поклонники не могли не заметить таких перемен.

«Вы прелесть. Что подтолкнуло вас изменить прическу?», - спросили у Кравец фанаты.

«Спасибо большое за вопрос и за комплимент! Всегда приятно! Да желание просто. Желание что-то изменить. Есть такое поверье, что если женщина готова к каким-то переменам в своей жизни, первое, что она меняет, это прическу. Вот, наверное, и у меня так. С изменением стиля начались перемены в жизни», - ответила на это артистка.

Стоит добавить, что в последнее время Кравец стала активнее вести свою страничку в Инстаграм, подчеркнув, что хочет уделять этому направлению творчества больше внимания.

«Начался новый интересный период в жизни. Посмотрим, что из этого получится», - заявила звезда.

Напомним, Елена Кравец из «Квартал 95» сразила наповал видом в фиолетовой шубе.

Как сообщала Politeka, Елена Кравец изменила внешность и поделилась своим настроением.

Также Politeka писала, что 18-летняя дочь Кравец из "Квартал 95" засветилась со звездной мамой на светском мероприятии.