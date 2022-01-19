Как передает Politeka.net, в Инстаграм Елена Кравец опубликовала серию сторис из разных магазинов и примерочных. Вместе с ней была ее подруга стилист, которая давала ей дельные советы.
«Хорошо ходить на шопинг с подружкой. Которая, к тому же, профессиональный стилист», - отметила Кравец.
Женщины весело проводили время в магазинах и много смеялись.
«Мы вообще пришли на скидки. Иногда ищем на съемки какие-то наряды. Но вообще сейчас душа просит весны», - поспешила оправдаться Кравец.
Галкин приревновал Пугачеву к известному рэперу, видео: "Могут променять на более молодого"
"Начались столкновения": что сейчас происходит в центре Киева, куда стянули силовиков и военную технику
"Тело нашли в лесу": Украину всколыхнула загадочная трагедия с бизнес-леди, без мамы остались двое детей
Трагедия на украинском предприятии, найдены тела сотрудников: "В холодильной камере..."
Мартыновская кардинально изменила о себе мнение фанатов «Мастер Шеф»: «В качестве судьи ей нет…»
«Нет, мы вообще зырингом занимаемся», - добавила ее подружка.
Позже Кравец решила примерять эффектную фиолетовую шубу, в которой даже устроила дефиле по магазину. Впрочем, покупать ее актриса не стала. Вместо этого она взяла в примерочную розовое пальто.
«А что вы думаете, публичные люди не любят скидоны? Они их обожают», - пошутила звезда.
Напомним, что Елена Кравец неожиданно обратилась к украинцам: "Простите...".
Как сообщала Politeka, Елена Кравец сменила внешность, рассказав о своем настроении: "Ух, ярче солнца".
Также Politeka писала, что Елена Кравец вывела на красную дорожку дочь-красотку: фото.