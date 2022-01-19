Популярная украинская актриса и телеведущая, звезда "Квартал 95" Елена Кравец показала, с кем ходит на шопинг, и как подбирает себе одежду.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Елена Кравец опубликовала серию сторис из разных магазинов и примерочных. Вместе с ней была ее подруга стилист, которая давала ей дельные советы.

«Хорошо ходить на шопинг с подружкой. Которая, к тому же, профессиональный стилист», - отметила Кравец.

Женщины весело проводили время в магазинах и много смеялись.

«Мы вообще пришли на скидки. Иногда ищем на съемки какие-то наряды. Но вообще сейчас душа просит весны», - поспешила оправдаться Кравец.

«Нет, мы вообще зырингом занимаемся», - добавила ее подружка.

Позже Кравец решила примерять эффектную фиолетовую шубу, в которой даже устроила дефиле по магазину. Впрочем, покупать ее актриса не стала. Вместо этого она взяла в примерочную розовое пальто.

«А что вы думаете, публичные люди не любят скидоны? Они их обожают», - пошутила звезда.

Напомним, что Елена Кравец неожиданно обратилась к украинцам: "Простите...".

Как сообщала Politeka, Елена Кравец сменила внешность, рассказав о своем настроении: "Ух, ярче солнца".

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