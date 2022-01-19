Звезда "Квартал 95", актриса Елена Кравец похвасталась внешностью после небольших изменений - звезда призналась, как ей сразу стало легко и порадовала своей улыбкой.

Елена Кравец в прошлом году удивила всех в новом образе - звезда коротко подстриглась, а ведь раньше долго носила каре, пишет Politeka.net. Тогда актриса призналась, что ей захотелось перемен в тот период.

Спустя почти год артистка решила ничего не менять и лишь "освежила" свой образ, немного изменив длину. Красотка записала видео, на котором дарила свою красивую улыбку, и хвасталась стильной укладкой (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"✨✂️ Легко позировать, когда легко голове :) Когда твоя стрижка и есть сама ты… Спасибо... 😍", - написала Елена Кравец.

За час публикация собрала более 6000 просмотров и много комментариев.

"Wow🔥🔥🔥", "клаааассная 💫💫💫", "Кайф❤️👍🏼👌🏼", "Сияете! 😍✨", "Лен, а как так получается, годы идут, а ты молодеешь? Я хочу напомнить что я младше! 😂😂", "Ух, ярче солнца 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Круто, очень!!!🔥🔥🔥 браво мастеру 👏👏👏", "богиняяяяяяя 😻😻😻😻", - написали пользователи Сети.

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