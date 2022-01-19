Как пишет Politeka.net, Елена Кравец - успешная украинская актриса и звезда шоу "Квартал 95". Артистка родила троих детей - Машу, которой уже 18, а также двойняшек Екатерину и Ивана. Маша уже не живет несколько лет с родителями, снимая отдельно квартиру. Но на премьеру комедии "Дикие" Маша и Елена собрались вместе. Дочь Кравец опубликовала совместное фото у себя в Инстаграм.

На фото Мария была в кожаном пиджаке, из-под которого виднелась белая блуза. Дочь Кравец стояла возле мамы, которая была в платье и сумочкой на плече. Стоит отметить, что Маша сделала репост фото со странички "Квартал 95".

До этого Маша публиковала фотографию, поделившись летом. На снимке дочь Кравец держала стакан с напитком и была в кожаной куртке.

"С каждого по фотке с лета", - поддержала челлендж Мария в своем сторис Инстаграм.

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