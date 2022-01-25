Певица Бритни Спирс, которой сейчас 40 лет, наконец-то осталась свободна от ограничений отца и судебных запретов, поэтому спокойно высказывается о своей жизни.

Как пишет Politeka.net, Бритни Спирс с недавних пор наконец-то получила свободу от контроля отца, который управлял не только ее финансами, но и всеми аспектами ее жизни. Бритни нельзя было заводить детей, находиться без присмотра камер и давать интервью.

Сейчас она наслаждается свободой и начала показывать своего возлюбленного. Звезда сейчас в отношениях с 27-летним актером Сэмом Асгари. В этот раз она показала, как они отдыхали вместе и веселились в джакузи.

«Честно говоря, я думаю, что мои фиолетовые волосы 🧜🏻‍♀️ были просто ужасны…. Хотела бы я, чтобы кто-нибудь сказал мне 😂🤷🏼‍♀️ !!!! В любом случае… вот яi на Мауи!!! Я так хорошо справилась, пытаясь бороться с тошнотой, делая ПРАВИЛЬНЫЕ вещи, и это просто отстой 😤 СМИ всегда были мне ненавистны! Я знаю, что мое тело не идеально, но я также знаю, что я точно не выгляжу так ужасно. Думаю, я должна остаться в спортзале 💪🏼 на 3 часа, как это делает Сэм, лол ...никогда! Ну да ладно… вот парочка моментов из нашей поездки на Мауи 🌊» -высказалась Бритни.

Поклонники поддержали:

«Ты прекрасна с любым цветом волос и в любом теле!; Я люблю фиолетовые волосы Бритни; Никогда не говорите, что ваше тело не идеально, это так ❤️Королева, у тебя прекрасное тело! Никто в этом мире не идеален, так что не волнуйтесь! Мы любим тебя; Бритни ты прекрасна такая; я думаю, что ваши волосы выглядят потрясающе 🥺».

Также на других новых фото Бритни показалась вместе со своим любимым. Парочка сидела на диване и обнималась.

"Люблю", - написала Спирс у себя на страничке.

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